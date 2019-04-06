В Могилевской области при выжигании сухой травы погибла пенсионерка, еще две госпитализированы

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла в деревне Янополье Хотимского района при выжигании сухой травы на территории частного домовладения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
Информация о пожаре сухой растительности поступила спасателям 5 апреля в 16.55. В результате возгорания погибла женщина 1936 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем (выжигание сухой растительности).
В этот же день по аналогичной причине пострадали еще два человека. Пытаясь самостоятельно потушить пожар на территории домовладения в деревне Жуково Могилевского района ожоги 1-2-й степени (15% тела) получила женщина 1948 года рождения. Второй несчастный случай произошел в деревне Сутоки Чаусского района - с ожогами 1-4-й степени (20% тела) госпитализирована еще одна пенсионерка.
За сутки подразделения МЧС в области совершили 55 выездов, в том числе 34 - на тушение сухой растительности.-0-
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