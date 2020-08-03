В Могилевской области пропали две пожилые женщины

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области пропали 89-летняя Евдокия Долгалева и 74-летняя Любовь Мостовская, информирует МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

Информация о Евдокии Долгалевой поступила правоохранителям 31 июля. Известно, что предположительно 27 июля могилевчанка ушла из дачного дома в деревне Смолка Чаусского района в неизвестном направлении.

На вид женщине 85-90 лет, рост около 155-160 см. Она худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в синий платок и синие резиновые галоши. При себе может иметь черную матерчатую сумку.

Жительница Быховского района Любовь Мостовская ушла из дома в деревне Вьюн 2 августа около 21.00. Женщина страдает провалами памяти, не ориентируется на местности. Ранее она уже уходила из дома.

На вид ей около 75 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в темно-серую кофту, черные штаны, серые резиновые сапоги.

О местонахождении Евдокии Долгалевой правоохранители просят сообщить в Чаусский РОВД: 8 (029) 745-25-61, 8 (029) 349-88-19, (2242) 22-502. Информацию о Любови Мостовской можно передать в Быховский РОВД по телефонам 8 (044) 737-23-69, 8 (029) 308-65-02, 8 (029) 542-10-10. Или можно набирать 102.-0-