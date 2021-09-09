В Могилевской области разыскивают пропавшего пенсионера

9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Могилевской области разыскивают пропавшего пенсионера, который в конце июля текущего года ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Разыскивается Владимир Никифирович Асипцов, 1946 года рождения. Пенсионер - уроженец д. Городец Рогачевского района Гомельской области, который зарегистрирован по адресу: г. Осиповичи, ул. Победы, д. 45. Как сообщили в УВД, 23 июля текущего года мужчина ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид ему 70-75 лет, рост около 160 см, среднего телосложения. Лицо овальное, волосы прямые и седые, глаза голубые, нос прямой, губы средние. Также у него есть особые приметы: на левом предплечье 3 или 4 поперечных шрама длиной около 10 см каждый.

Пенсионер был одет в куртку камуфляжного цвета, черные брюки. При себе у него была сетка для продуктов.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к тем, кому известны какие-либо сведения о данном человеке и просят сообщить их по телефонам: 8 (02235) 5-19-95, 8 (029) 305-83-08 или 102.-0-