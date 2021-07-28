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28 июля 2021, 15:12

В Могилевской области руководители хозяйства нанесли вред окружающей среде на Br112 тыс.

Во время расследования. Фото из архива
Во время расследования. Фото из архива

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении двух руководителей одного из сельскохозяйственных предприятий региона за превышение ими служебных полномочий. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, подозреваемые, действуя в сговоре с руководителем коммерческой структуры, незаконно обратились в лесохозяйственное учреждение с заявлением о выделении лесосеки для заготовки древесины. В качестве единственной цели было названо строительство и ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе организации АПК. При этом на другие цели лесорубочный билет не мог быть выписан.

Впоследствии подозреваемые, намереваясь перепродать лесоматериалы, стали использовать лесорубочный билет для собственных нужд - организовали в лесничестве заготовку леса. После чего реализовали древесину директору коммерческой организации под видом необрезных и обрезных пиломатериалов. Таким образом, они произвели незаконную рубку деревьев и кустарников, что причинило вред окружающей среде на сумму свыше Br112 тыс., то есть в особо крупном размере.

Прокуратура Могилевской области возбудила в отношении руководителей сельхозорганизации уголовное дело о превышении служебных полномочий по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса, в отношении директора коммерческой структуры - о пособничестве по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.426 УК.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-

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