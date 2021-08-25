25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области с начала года произошло 39 ДТП с участием несовершеннолетних: 2 ребенка погибли, 46 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





В 21 случае в момент совершения ДТП дети были пассажирами, в десяти - пешеходами, в семи - велосипедистами. Один подросток пострадал в качестве водителя.





"Этим летом дорога безжалостно отняла две детских жизни, - отметили в ГАИ. - Еще 21 несовершеннолетний получил травмы и увечья: черепно-мозговые травмы, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы костей. Восстановление и лечение таких маленьких пациентов - процесс весьма длительный и сложный".





По словам сотрудников ГАИ, безопасность ребенка зависит от родителей. Именно они являются примером для подражания во всем, в том числе в соблюдении правил дорожного движения. Большая роль в вопросах безопасности детей отводится также водителям - их вниманию и умению заранее предвидеть опасность, когда на дороге или вблизи нее появляется ребенок.





"Актуальным вопросом остается обеспечение безопасности детей-пассажиров, - подчеркнули в ГАИ. - Дети в салоне автомобиля целиком и полностью зависят от человека, сидящего за рулем. Порой именно халатность родителей или близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности, приводит к различным ДТП, где несовершеннолетние становятся невольными заложниками ситуации".





В связи с окончанием летних каникул и началом нового учебного года, а также в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 августа по 5 сентября традиционно проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Во время его проведения водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин.





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Кроме того, 27 августа по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Уроки безопасности изучайте с детства!".-0-