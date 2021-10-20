В Могилевской области с начала года произошло почти 600 пожаров

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области с начала года зафиксировано почти 600 пожаров. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

За 9 месяцев текущего года в регионе произошло 597 пожаров - погибли 70 человек, травмированы 36. Огнем уничтожено 136 строений и 35 единиц техники. Среди основных причин возгорания - неосторожное обращение с огнем (203 пожара), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования и теплогенерирующих установок (116 случаев), неправильная эксплуатация электрооборудования (133) и детская шалость (8).

"Неосторожное обращение с огнем по-прежнему остается самой распространенной причиной возгораний и гибели людей на пожарах, - подчеркнули в управлении. - Из-за этого погибли 53 человека, из них 41 - при курении. Из 70 погибших 52, или 74%, на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения".

Остается актуальной проблема пожарной безопасности в жилом секторе: как только на улице холодает, спасатели фиксируют увеличение количества печных пожаров. Только в этом году в области зарегистрировано уже 116 таких случаев. В этом году на 28% увеличилось количество пожаров, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Это стало причиной гибели 5 человек.

"На особом контроле в осенне-зимний период обогреватели, - продолжили в МЧС. - Именно эти электроприборы, особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а иногда и гибели людей. Использовать электрообогреватели незаводского изготовления запрещено и смертельно опасно".

МЧС напоминает, чтобы избежать пожаров и гибели людей от них, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: следить за состоянием печного отопления и электропроводки, не курить в постели, не разводить костры вблизи строений и обязательно установить автономные пожарные извещатели. В случае возникновения пожара звонить в МЧС по телефонам 101 или 112.-0-