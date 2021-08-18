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18 августа 2021, 12:29

В Могилевской области с начала лета уничтожено 8 т наркосодержащих растений

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала лета правоохранители Могилевской области уничтожили 8 т наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

По данным управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома, с начала проведения специальной программы "Мак" на территории области выявлено и уничтожено более 8 т наркосодержащих растений общей площадью около 13 га.

Так, на прошлой недели в Бобруйском и Кличевском районах, а также в Кричеве сотрудники органов внутренних дел обнаружили и уничтожили три крупных участка дикорастущей конопли. "470 кг растения произрастали на площади в полтора гектара на поле в Бобруйском районе. Еще 485 кг растений конопли были обнаружены на пустыре вблизи реки Сож в Кричеве. Участок общей площадью около двух гектар находился в Кличевском районе. Все дикорастущие плантации конопли уничтожены", - рассказали в ведомстве.

С 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит специальная программа "Мак". Оперативники наркоконтроля нацелены на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, на пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием и возделыванием мака и конопли.

"Мероприятия продолжаются. Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам сообщать в милицию о местах произрастания наркосодержащих растений и лицах, занимающихся их незаконным выращиванием", - добавили в УВД.-0-
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