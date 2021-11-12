В Могилевской области в этом году от возгораний уничтожено 40 автомобилей

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в Могилевской области от возгораний было уничтожено 40 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

"В текущем году в области огнем уничтожено 40 автомобилей, что на 82% превышает прошлогодние показатели. По статистике, основными причинами автомобильных пожаров являются короткое замыкание электропроводки и неисправности топливной системы", - рассказала она.

Так, за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 2 возгорания автомобилей. Вчера около 7.00 по неустановленной пока причине загорелся автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска, припаркованный по ул. Габровской в Могилеве. Спасателей вызвали очевидцы. В результате пожара повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота. Захватил огонь и соседний автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска. У машины повреждены задний бампер с правой стороны и лакокрасочное покрытие бампера.

В этот же день в деревне Боровая Бобруйского района около 17.00 произошло возгорание автомобиля Land Rover Discovery 2004 года выпуска. Огонь полностью уничтожил машину.

Причина пожаров устанавливается.-0-