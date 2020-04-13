13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области водитель въехал в дорожный знак - пострадала пассажирка. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля. 41-летний водитель "Рено" на автодороге Борисов - Березино - Бобруйск отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожный знак. В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы.-0-