В Могилевской области возбуждено уголовное дело за оскорбление в интернете прокурорского работника

17 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области возбуждены уголовные дела за оскорбление в интернете прокурорского работника. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области по результатам мониторинга информации в сети интернет возбудила уголовные дела по фактам незаконного распространения сведений о прокурорском работнике, его оскорбления как представителя власти, а также угрозы применения к нему насилия в связи с выполнением служебных обязанностей.

Согласно материалам дел, неустановленное лицо не позднее 8 сентября 2021 года без согласия потерпевшего произвело сбор и распространение в деструктивном Telegram-канале персональных данных и сведений о частной жизни начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Могилевской области.

Впоследствии на том же интернет-ресурсе размещены общедоступные для пользователей мессенджера Telegram оскорбительные комментарии, в которых содержались угрозы насилием в адрес прокурорского работника.

Противоправные деяния квалифицированы по ч.3 ст.203-1, ч.1 ст.366 и ст.369 Уголовного кодекса. К настоящему времени организованы необходимые процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.-0-