В Могилевской области за сутки произошло 14 пожаров сухой растительности

12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за прошедшие сутки произошло 14 пожаров сухой растительности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Пожары произошли в Горецком, Мстиславском, Кировском, Могилевском, Кличевском, Бобруйском, Глусском и Хотимском районах. Больше всего таких пожаров произошло в Осиповичском районе - за сутки их было 4.

Как отметили в МЧС, с начала года в Могилевской области произошло почти 40 пожаров, причиной которых стал пал сухой растительности. За 2020 год в области произошло 447 пожаров сухой растительности на площади более 226 га.

В МЧС напомнили, что весенние палы растительности ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс, кроме этого палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. "Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает кладки и места гнездования птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки, - отметили специалисты. - Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя сжигать изделия из пластика, а также окрашенные куски дерева, резиновые изделия, старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти материалы выделяют опасные для здоровья вещества".

За несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности, незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах предусмотрены штрафы от 10 до 30 базовых величин.-0-