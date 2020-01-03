В Могилевском районе автомобиль наехал на мужчину на проезжей части

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3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе автомобиль наехал на лежащего на проезжей части мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло 2 января в 6.50 в деревне Николаевка-1. Управляя автомобилем Ford Transit, 36-летний могилевчанин наехал на 62-летнего местного жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован, спустя несколько часов скончался в реанимации.
Световозвращающими элементами мужчина не был обозначен. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка. -0-