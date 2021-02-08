В Могилевском районе бесправник погиб в лобовом столкновении

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе произошло лобовое столкновение, сообщили БЕЛТА в МВД.
"7 февраля в 22.00 вблизи деревни Застенки 27-летний житель Шкловского района, проезжая на автомобиле Dodge Neon, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в полуприцеп SCHMITZ автопоезда КАМАЗ. После столкновения иномарка продолжила ехать по встречной, где столкнулась с грузовиком Scania, двигавшимся навстречу. Водитель Dodge от полученных травм скончался на месте", - рассказали в МВД.
В ведомстве отметили, что водительского удостоверения мужчина никогда не получал. По предварительной информации, он был пьян.
По факту ДТП проводится проверка.-0-