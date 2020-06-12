В Могилевском районе ищут без вести пропавшую женщину

12 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе ищут без вести пропавшую 77-летнюю жительницу деревни Досовичи Галину Ивановну Лысенко. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Женщина 10 июня ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Предположительно, она может находиться в районе деревни Репище Могилевского района. У женщины есть проблемы с памятью.

Пропавшей пенсионерке на вид 75-80 лет, ее рост 150-155 см, худощавого телосложения. Глаза карие, нос с горбинкой, волосы седые. У женщины отсутствует несколько зубов.

Она была одета в синее платье в розовые цветочки, голубую кофту, красные носки и резиновые кроксы черного цвета.

Если вам известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Могилевский РОВД по телефонам: 8 (029) 744-17-99, 8 (029) 609-45-90, 8 (025) 694-87-21, 8 (0222) 63-15-92 или 102.-0-