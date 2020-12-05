5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе из школы эвакуировали 386 человек из-за возгорания, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям утром 4 декабря сообщили о задымлении в техническом помещении на первом этаже средней школы в агрогородке Восход Могилевского района. До прибытия подразделений МЧС администрация эвакуировала из здания 386 человек, в том числе 330 детей.

В результате возгорания в электрощите повреждены один погонный метр кабеля и предохранитель. Пострадавших нет.

Причина возгорания - конструктивный недостаток электрооборудования.-0-