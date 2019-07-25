В Могилевском районе легковушка сбила насмерть шедшего по краю дороги мужчину

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе ночью 25 июля водитель "Фольксваген Поло" сбил насмерть мужчину, который шел по краю проезжей части. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло примерно в час ночи на автодороге граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины вблизи деревни Дары. За рулем "Фольксваген Поло" был 31-летний житель Москвы. "Он проявил невнимательность и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части 59-летнего могилевчанина, причинив ему смертельную травму", - проинформировали в УВД.

В аварии пострадали водитель и его пассажирка, 11-летняя жительница Винницы, гражданка Украины. Они госпитализированы.

"Выясняются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в УВД.

Милиция призывает участников дорожного движения к дисциплинированности и внимательности. Так, пешеходы по ПДД должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. "Однако не следует идти по самому краю тротуара. Оступившись, можно неожиданно оказаться на проезжей части дороги. Задеть пешехода могут и движущиеся рядом с тротуаром транспортные средства, особенно те, что с прицепом. При маневрировании он может отклоняться до 1,5 метра", - напомнили в УВД. Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Чтобы стать более заметным на дороге в темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-