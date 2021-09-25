В Могилевском районе местные жители при пожаре спасли пенсионера

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре местные жители спасли пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"24 сентября в 8.40 в МЧС позвонила жительница д.Махово и сообщила о пожаре одноэтажного двухквартирного жилого дома по ул.Центральной. Спасатели оперативно прибыли на место ЧС: горела квартира, принадлежащая 61-летнему пенсионеру", - рассказали в пресс-службе.

До прибытия подразделений МЧС местные жители эвакуировали пенсионера из задымленного жилья. Со множественными ожогами в крайне тяжелом состоянии спасенный госпитализирован.

Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар, не дав огню добраться до соседней квартиры. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

"Неосторожное обращение с огнем - самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Незатушенная сигарета, в отличие от сопутствующих курению болезней, убивает мгновенно. Причем не только виновника, но и его близких, родных. Найдите силы завязать с этой пагубной привычкой. Если не получается, то курите безопасно - окурки гасите до последней искры и обязательно в пепельнице. И ни в коем случае нельзя курить в постели", - добавили спасатели.-0-

Фото МЧС