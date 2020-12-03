В Могилевском районе микроавтобус врезался в стоящий автомобиль

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе микроавтобус столкнулся со стоящим автомобилем. В результате аварии пострадал один человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 2 декабря в 15.40 на 13-м км автодороги Могилев - Чериков - Костюковичи. 29-летний житель деревни Ларьяново, управляя микроавтобусом Ford Transit, проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", который стоял на полосе торможения.

В результате ДТП водитель Ford с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-