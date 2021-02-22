22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе нетрезвый водитель кроссовера съехал в кювете и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"21 февраля в 18.40 в Могилевском районе вблизи агрогородка Мосток 45-летний житель Шкловского района, двигаясь на автомашине Nissan X-Trail, на 222-м км автодороги граница России - Витебск - Гомель - граница Украины не справился с управлением. В результате его кроссовер съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы", - рассказали в ГАИ.

Водитель Nissan X-Trail управлял кроссовером, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя.

"Алкоголь остается коварным врагом безопасности. Пьяный человек за рулем теряет способность к адекватной оценке и принятию здравого решения, которые бывают так необходимы в экстремальной ситуации. С 1 марта ответственность для лиц, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, повлечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Свыше 0,8 промилле - штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет", - рассказали в ГАИ.-0-