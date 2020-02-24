В Могилевском районе нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Накануне выходных в Могилевском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. Он пытался дать взятку инспектору. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Могилевском районе был остановлен автомобиль Ford, за рулем которого находился 61-летний житель Минска. Мужчина был нетрезв. Чтобы избежать ответственности, он пытался дать инспектору ГАИ взятку в размере $100.

"Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, мужчина был настойчив и даже пытался оставить деньги в салоне служебного автомобиля. Сотрудник ГАИ вызвал следственно-оперативную группу", - прокомментировали в ведомстве.

Следователями дана правовая оценка, за попытку дачи взятки возбуждено уголовное дело. -0-