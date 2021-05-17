17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

17 мая в 13.04 спасателям поступила информация: в деревне Бруски нужна помощь мужчине. Выяснилось, что при работе на личном приусадебном участке фреза мотокультиватора зацепила одежду пострадавшего, из-за чего обе ноги оказались затянуты под агрегат.

Спасатели при помощи специального инструмента освободили мужчину и передали его медикам. С переломами ног он был доставлен в больницу.-0-

Фото МЧС