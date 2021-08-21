Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе огонь уничтожил 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."20 августа в 20.54 спасателям поступила информация: горела скирда соломы (10х20 м) в поле ЗАО "Агрокомбинат "Заря" возле д.Булыжицы Могилевского района. В результате уничтожены 60 т соломы в тюках. Работники МЧС и хозяйства спасли 180 т соломы", - рассказали в пресс-службе.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Сегодня в 03.36 стало известно о пожаре в зерносушильном комплексе "ЗСК-М-819" на территории КСУП "Дотишки" в д.Дотишки Вороновского района Гродненской области. В результате повреждена 1 т овса. Сотрудники МЧС и хозяйства спасли 1 т овса. При пожаре никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.-0-