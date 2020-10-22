В Могилевском районе пешеход попал под колеса авто

22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Качурино Могилевского района 66-летний могилевчанин попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 21 октября в 18.30. 42-летний житель Могилева, управляя автомобилем Geely Emgrand, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. Несмотря на темное время суток, пенсионер шел без световозвращающего элемента.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-