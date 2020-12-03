В Могилевском районе под колеса трактора попала девочка

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе под колеса трактора попал 7-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 2 декабря около 08.00 в деревне Михалево Могилевского района. 57-летний житель деревни Дубинка, находясь за рулем трактора, двигался по улице Центральной. Мужчина совершил наезд на 7-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована. По данному факту проводится проверка.-0-