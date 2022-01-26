В Могилевском районе при подъеме груза опрокинулся башенный кран

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при подъеме груза опрокинулся строительный кран. Такая информация размещена в Telegram-канале МЧС, сообщает БЕЛТА.

Башенный кран высотой 23 м и грузоподъемностью 10 т опрокинулся при подъеме груза на территории новостройки пятиэтажного жилого дома в агрогородке Полыковичи. Пострадавших предварительно нет, оператор доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Кран получил механические повреждения, здание новостройки не повреждено.-0-