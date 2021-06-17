В Могилевском районе при пожаре частного дома погиб мужчина

17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного жилого дома в деревне Черемушки Могилевского района пострадал мужчина, еще один - погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 16 июня около 23.10. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Хозяин дома, мужчина 1959 года рождения, находился во дворе, по его словам, в доме могли находиться люди.

"При самостоятельной эвакуации из дома хозяин получил ожоги и был госпитализирован с ожогами 30% тела, - отметили в МЧС. - Работниками МЧС на полу в комнате было обнаружено обгоревшее тело мужчины, который находился в гостях. Его личность устанавливается. Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением".

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждена кровля веранды и гаража.

Причина пожара устанавливается.-0-