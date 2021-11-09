9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного жилого дома в д.Зимница поступило спасателям 8 ноября в 9.01. К их прибытию на место происходило открытое горение дома. Со слов соседей, внутри мог находиться человек - брат хозяйки 1975 года рождения. Мужчина нигде не работал и проживал в доме один.

Спасателями в комнате обнаружен обгоревший труп. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждено перекрытие, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Могилевского областного УМЧС