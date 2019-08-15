В Могилевском районе при пожаре погибли два человека, один госпитализирован

15 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В д. Полыковичи-1 Могилевского района произошел пожар частного жилого дома - два человека погибли, один спасен, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 августа в 02.26. Погибли женщина 1933 года рождения, инвалид второй группы, и мужчина 1936 года рождения, инвалид первой группы.
Удалось спасти мужчину 1987 года рождения, который госпитализирован в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения", его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В результате пожара уничтожена веранда, повреждены кровля, перекрытие и стены дома, имущество. Причину пожара устанавливает Следственный комитет.-0-
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