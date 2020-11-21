В Могилевском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
20 ноября в 21.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Сеньково. "На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Как добавили в Могилевском областном управлении МЧС, в результате инцидента уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-