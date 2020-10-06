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06 октября 2020, 08:00

В Могилевском районе спасатели помогли лосю выбраться из канавы в лесу

Фото МЧС
Фото МЧС

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли лосю выбраться из канавы в лесу в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

5 октября в 12.55 в ЦОУ Могилевского ГОЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи. В этот раз она потребовалась лосю, который не мог самостоятельно выбраться из канавы в лесу возле деревни Грибаны Могилевского района. Животное находилось в канаве размерами 3х3 м, глубиной 1,5 м.

Работники МЧС совместно с егерем Заходского лесничества с помощью пожарного рукава и подручных средств помогли лосю выбраться из канавы, животное не пострадало.

Лось оказался не единственным животным, которому потребовалась помощь спасателей. 3 октября в 17.20 в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о том, что на территории кладбища по улице Комбинатской в Бобруйске обнаружена косуля, застрявшая в заборе.

"Косуля застряла между прутьев металлической ограды, с помощью гидравлического инструмента спасателям удалось освободить животное", - говорится в сообщении МЧС.-0-

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