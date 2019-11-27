В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека

27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Водитель и двое пассажиров пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"26 ноября в 9.50 на 19-м километре автодороги Могилев-Славгород 21-летний житель Быхова, двигаясь на грузопассажирском автомобиле Mercedes-Benz Sprinter в деревне Быстрик Могилевского района, на закруглении дороги влево не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, потом - на левую обочину, съехал в кювет и врезался в осветительную опору. От удара машина опрокинулась", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров (могилевчане 48-и и 53-х лет) получили серьезные травмы. Они госпитализированы.-0-