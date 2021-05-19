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19 мая 2021, 14:21

В Могилевском районе водитель иномарки выстрелил в пешехода и скрылся

Фото из архива
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе водитель иномарки выстрелил в пешехода и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"11 мая, на Радуницу, 39-летний могилевчанин вместе с матерью возвращался с кладбища, расположенного недалеко от деревни Большая Боровка в Могилевском районе. Шли по проселочной дороге. Им навстречу двигалась автомашина "Ауди", водитель которой, пытаясь объехать ямы, проехал слишком близко от пешеходов. Идущего по дороге мужчину ситуация возмутила и он ударил кулаком по стеклу автомобиля. Машина остановилась, из нее вышел водитель: между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой водитель достал из салона предмет, похожий на пневматический пистолет, и несколько раз выстрелил в стоящего на дороге мужчину. После этого сел в авто и уехал", - рассказали в УВД.

Существенных телесных повреждений потерпевший не получил и своевременно обратился в милицию, сообщив о случившемся.

В тот же день в Могилеве автомобиль подозреваемого был обнаружен, водителя задержали. Им оказался 55-летний житель областного центра. Изъятый в ходе досмотра предмет, похожий на пневматический пистолет, отправлен на экспертизу. Действиям могилевчанина дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-

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