15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе водитель уснул за рулем и сбил двух женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"14 мая около 9.00 в Могилевском районе вблизи деревни Романовичи 54-летний житель города Чаусы, управляя автомобилем Volkswagen Passat, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на двух женщин, которые шли во встречном направлении по обочине", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП одна из них - 69-летняя могилевчанка - получила травмы, с которыми госпитализирована. Вторая женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

"Состояние сонливости и усталости - крайне опасно для безопасности как водителей и их пассажиров, так и других участников движения. Именно поэтому, если чувствуете, что вы устали или вам хочется спать, - остановите свой автомобиль, выйдите на воздух, умойте лицо холодной водой. Не испытывайте судьбу - отдохните и только потом продолжайте движение", - добавили в ГАИ.-0-