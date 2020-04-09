В Могилевском районе водителя и пассажира выбросило из перевернувшегося авто

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе водителя и пассажира выбросило из салона перевернувшегося автомобиля, сообщил БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Авария произошла сегодня утром в деревне Быстрик. По предварительной информации, водитель Ford Fiesta, двигаясь по автодороге Могилев - Славгород, на повороте не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над управлением. Автомобиль зацепил обочину, съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Водителя и пассажира выбросило из авто. Один мужчина от полученных травм скончался на месте, второй доставлен в реанимационное отделение больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-