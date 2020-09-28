В Могилевском районе задержали подозреваемого в дачных кражах

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержали подозреваемого в серии дачных краж. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В этом году в конце июля и августе сразу в Могилевском, Быховском и Шкловском районах участились кражи из дач. Оперативники предполагали, что это серийные преступления", - отметили в УВД.

В сентябре на территории Могилевского района по подозрению в серии краж был задержан 58-летний нигде не работающий и не имеющий постоянного места жительства мужчина. Летом он освободился из мест лишения свободы.

"По предварительной информации, мужчина решил легким путем находить себе продукты и одежду. В садоводческих товариществах высматривал дома, в которых хозяева бывают редко. Мужчина выставлял или выбивал стекла на окнах, через которые проникал в дом. Там мужчина брал продукты питания и одежду. Из некоторых домов он уносил DVD-плееры, видеомагнитофоны, велосипеды, инструменты, удочки и книги. Все это время мужчина жил в лесу, иногда останавливался у лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - прокомментировали в УВД.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Установить подозреваемого помогла информация, которую получили эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, которые выезжали и работали на местах происшествия.-0-

Фото УГКСЭ по Могилевской области