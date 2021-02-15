В Могилевском районе задержали подростка-бесправника

15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержали 16-летнего подростка-бесправника, который пытался скрыться в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Ночью 12 февраля наряд ОГАИ Могилевского РОВД нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Минск - Могилев. Инспектор подал знак об остановке водителю автомобиля Opel, однако проигнорировав данное требование, тот ускорился и продолжил движение. С включенными проблесковыми маячками красного и синего цвета и звуковой сигнализацией инспекторы начали преследовать иномарку", - рассказали в ГАИ.

Они через громкоговоритель обращались к водителю, тот не реагировал и пытался скрыться. Заехав в сугроб, автомобиль заглох, водитель рванул в сторону леса. Однако далеко убежать не смог, милиционеры его задержали. "Водителем Оpel оказался 16-летний житель деревни Михалево, который, несмотря на свой юный возраст и отсутствие водительского удостоверения, уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД", - подчеркнули в ГАИ.

На подростка инспекторы составили 4 административных протокола: за бесправное вождение, невыполнение требования об остановке, нарушение правил маневрирования и создание аварийной обстановки.-0-