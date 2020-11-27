27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержана автомашина с 33 т лома черных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"23 ноября сотрудники Могилевского и Быховского РОВД вблизи деревни Дары задержали грузовую автомашину MAN. В ней без соответствующих документов перевозилось более 33 т лома черных металлов. Водитель транспортного средства, 41-летний житель Быхова, пояснил правоохранителям, что металл собирал сам на протяжении нескольких месяцев на территории Быховского района. Планировал сдать его в пункт приема металлолома для получения дохода", - рассказали в УВД.

Автомобиль с грузом доставлен в Могилевский РОВД. Лом черных металлов изъят. В отношении перевозчика по факту осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения составлен административный протокол. Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

Как рассказали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, за 10 месяцев изъято почти 380 т лома и отходов черного металла и 16,8 т цветного на общую сумму Br157 тыс.-0-