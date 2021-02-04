4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержана машина с 18 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
"Вечером 28 января на улице в деревне Затишье Могилевского района сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Могилева, ГАИ УВД задержана автомашина "Вольво" с прицепом. Управлял транспортным средством 38-летний неработающий житель Могилева. В прицепе обнаружили почти 18 т лома черного металла. Соответствующих документов на перевозимый груз водитель предоставить не смог", - рассказали в УВД.
Сотрудникам милиции он пояснил, что металл на протяжении года собирал сам для последующей сдачи в пункт приема металлолома.
В отношении водителя 2 февраля составлен протокол об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и специального разрешения (лицензии). Двумя годами ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.
По информации управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в прошлом году правоохранителями изъято 468 т лома черного и 16,8 т цветного металлов на общую сумму Br221 тыс. -0-