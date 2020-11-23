В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся - погиб пассажир

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"22 ноября в 3.00 38-летний водитель "Пежо 306" в Молодечненском районе не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с заборным ограждением. В результате машина опрокинулась. 58-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии", - рассказали в МВД.
По предварительной информации, водитель был пьян, а пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.-0-