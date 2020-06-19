В Молодечненском районе двое мужчин задержаны за хранение марихуаны

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Радошковичи Молодечненского района сотрудники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН за хранение наркотика задержали двух местных жителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Задержание происходило поздним вечером на улице Минской, недалеко от дома одного из фигурантов. Как позже стало известно, мужчины на личном автомобиле планировали выехать в лес расслабиться.

Во время личного обыска у 31-летнего мужчины обнаружили 0,21 г высушенной растительности, у 34-летнего фигуранта - около 6 г. Экспертиза дала заключение, что это марихуана. Кроме того, у обоих мужчин были изъяты приспособления для курения наркотических веществ.

У одного из задержанных сотрудники наркоконтроля изъяли сушеную траву зеленого оттенка. Стеклянная банка с дурманом была спрятана на чердаке сарая, расположенного на территории дачного участка. Образцы обнаруженного вещества направлены на экспертизу.

Задержанные признались, что наркотик употребляют уже порядка пяти лет. Коноплю они нарвали еще в прошлом году в другой области и хранили для собственного употребления.-0-