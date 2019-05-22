В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть пятиклассника

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 мая 2019, Ср
+17°C
Малооблачно EUR 2.316
USD 2.0757
RUB 3.2234
Главное
Александр Лукашенко ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Президент
Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас
Экономика
Совмин утвердил меры по реализации Директивы о развитии села
Экономика
Миллионы долларов в болото: история уникального отеля на Припяти
Общество
Яркие моменты олимпийской истории представлены на фотовыставке БЕЛТА и НОК
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Островецком районе на автобоях бетонное заграждение опрокинулось на зрителя
17:59 Происшествия
Модный дом Prada отказывается от использования меха
17:57 Калейдоскоп
Ученые готовят к изданию новый том "Флоры Беларуси"
17:56 Общество
Житель Чечерска подозревается в компьютерном саботаже за удаление аккаунта дочери
17:54 Происшествия
В Национальном аэропорту Минск прошли учения по отработке аварийно-спасательных работ
17:45 Общество
Домрачева: фотовыставка БЕЛТА и НОК - о личностях, вдохновляющих новые поколения на рекорды
17:42 Спорт
Белорусская железная дорога представит транзитный потенциал на выставке в Мюнхене
17:38 Экономика
Представительство центра "Карты гостя" откроется в Троицком предместье 25 мая
17:38 Регионы
Улицы Новогрудка оборудуют умным освещением
17:17 Регионы
Три польских избирательных участка по выборам в Европарламент будут работать 26 мая в Беларуси
17:17 Политика
Система государственной научной экспертизы в Беларуси с 1 июня перейдет на электронный документооборот
17:13 Общество
В Беларуси разработали устройство, помогающее сохранять органы для трансплантации более длительное время
17:04 Общество
Совместное обучение детей и родителей правилам безопасности поможет снизить риски для жизни - мнение
16:59 Регионы
В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть пятиклассника
16:52 Происшествия
Депутаты ознакомились с новыми подходами в развитии цифровых банковских технологий
16:47 Экономика
Умер бывший верховный правитель Малайзии
16:39 В мире
В Могилеве лжедиректор фирмы взял Br16 тыс. предоплаты за установку окон
16:35 Происшествия
Среди пострадавших в ДТП в Италии - граждане РФ, Армении и Казахстана
16:35 В мире
Совмин одобрил проект соглашения с Китаем о взаимном признании документов об образовании
16:34 Общество
Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ
16:31 Политика
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть пятиклассника

Происшествия 22.05.2019 | 16:52
Фото ГИОС Молодечненского РОВД
Фото ГИОС Молодечненского РОВД

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть 11-летнего мальчика. Трагедия произошла 22 мая около 8.15 на железнодорожной станции Уша, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Фото ГИОС Молодечненского РОВД
Фото ГИОС Молодечненского РОВД

Пятиклассник, житель деревни Кончаны, направлялся на занятия в Красненскую среднюю школу. Железнодорожные пути он переходил в установленном месте по пешеходному настилу в 100-150 м от станции. Переход звуковым светофором не обозначен. "Мальчик пропустил пассажирский поезд, двигающийся в направлении Молодечно, но не заметил приближение электровоза, двигавшегося по встречному пути. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло - остановить электровоз не удалось. По факту происшествия проводится проверка", - проинформировали в УВД.

Милиция напоминает, что переходить железнодорожные пути разрешается только в установленных местах. Прежде чем перейти, необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. Родителям запрещено оставлять детей без присмотра и позволять играть вблизи железнодорожных путей.

В УВД отметили, что случаи, когда жертвами трагедий становятся дети и подростки, переходящие железнодорожные пути в наушниках или разговаривая по мобильному телефону, участились. Правоохранители призывают помнить об элементарных правилах поведения в зоне повышенной опасности, к которым относится и железная дорога.-0-

Новости по теме
В Минском районе при переходе железнодорожных путей погиб ребенок
Пьяный водитель мотоблока в Лунинецком районе сбил 9-летнего ребенка
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минская область, Молодечно, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.316 BYN 2.315 BYN 2.318 BYN
USD
2.0757 BYN 2.073 BYN 2.077 BYN
RUB
3.2234 BYN 3.225 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Все видео

Фотоновости

В Бресте перезахоронили останки жертв еврейского гетто
Все фото

Инфографика

Билеты на II Европейские игры Церемония открытия - 21 июня, стадион "Динамо" - стоимость билета - Br150-300.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2018 год
ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Политика
Станислав Зась. Фото из архива Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ
Три польских избирательных участка по выборам в Европарламент будут работать 26 мая в Беларуси
Президент Грузии 21 июня посетит Беларусь
Экономика
Сергей Румас на заседании Правительство обеспечит жесткий контроль за реализацией стратегических инвестпроектов
Белорусская железная дорога представит транзитный потенциал на выставке в Мюнхене
Депутаты ознакомились с новыми подходами в развитии цифровых банковских технологий
Общество
Фото из архива Объявлен конкурс для предоставления грантов Президента в науке на 2020 год
Ученые готовят к изданию новый том "Флоры Беларуси"
В Национальном аэропорту Минск прошли учения по отработке аварийно-спасательных работ
Регионы
Скриншот из видео Euronews Гигантские граффити и арт-галереи. Euronews снял ролик про минскую ул. Октябрьскую
Представительство центра "Карты гостя" откроется в Троицком предместье 25 мая
Улицы Новогрудка оборудуют умным освещением
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Домрачева: фотовыставка БЕЛТА и НОК - о личностях, вдохновляющих новые поколения на рекорды
Гомель принимает "Финал четырех" Кубка Беларуси по гандболу среди женщин
Технологии
Фото Pixabay Как сохранить репутацию бизнеса, вовремя резервируя данные в публичном облаке
Мобильное приложение для диспетчеров скорой помощи разработали в Гомеле
Эксперимент по обучению старшеклассников IT-профессиям планируют провести в Орше
Культура
Фото из архива Турнир на копьях и мастер-класс по средневековым танцам проведут в музее живой истории в Гомеле
Сезон вечерних кинопоказов в Верхнем городе стартует 25 мая
Семь белорусских издательств станут участниками Санкт-Петербургского книжного салона
В мире
Тереза Мэй. Фото Reuters Тереза Мэй согласилась на голосование о проведении нового референдума по Brexit
Умер бывший верховный правитель Малайзии
Среди пострадавших в ДТП в Италии - граждане РФ, Армении и Казахстана
Калейдоскоп
Фото Getty Images Как готовиться к экзаменам: 10 советов
Модный дом Prada отказывается от использования меха
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал девятимесячную дочь
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия