В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть пятиклассника

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе электровоз сбил насмерть 11-летнего мальчика. Трагедия произошла 22 мая около 8.15 на железнодорожной станции Уша, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Фото ГИОС Молодечненского РОВД

Пятиклассник, житель деревни Кончаны, направлялся на занятия в Красненскую среднюю школу. Железнодорожные пути он переходил в установленном месте по пешеходному настилу в 100-150 м от станции. Переход звуковым светофором не обозначен. "Мальчик пропустил пассажирский поезд, двигающийся в направлении Молодечно, но не заметил приближение электровоза, двигавшегося по встречному пути. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло - остановить электровоз не удалось. По факту происшествия проводится проверка", - проинформировали в УВД.

Милиция напоминает, что переходить железнодорожные пути разрешается только в установленных местах. Прежде чем перейти, необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. Родителям запрещено оставлять детей без присмотра и позволять играть вблизи железнодорожных путей.

В УВД отметили, что случаи, когда жертвами трагедий становятся дети и подростки, переходящие железнодорожные пути в наушниках или разговаривая по мобильному телефону, участились. Правоохранители призывают помнить об элементарных правилах поведения в зоне повышенной опасности, к которым относится и железная дорога.-0-