17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе ликвидировали самогонный цех, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В деревне Вязовец сотрудники патрульно-постовой службы милиции пресекли работу самогонного мини-завода. Правоохранители застали правонарушителя в момент, когда тот только принялся за варение хмельного напитка. Производство было организовано в хозяйственной постройке на приусадебном участке. 210 л самогона хранились в одиннадцати полимерных канистрах и уже были готовы для дальнейшей реализации. Более 3 т браги производили в шести емкостях.

Хозяин цеха, 29-летний сельчанин, ранее уже привлекался к ответственности за изготовление и хранение самогона: в декабре 2020 года у него было изъято 150 л самогона и более 7 т браги. Как и в прошлый раз, мужчина снова попытался убедить правоохранителей, что продукция предназначалась для личного употребления, однако объемы изъятого самогона и браги позволяют говорить о его производстве в промышленных масштабах.

Самогон и полуфабрикаты изъяты, образцы жидкостей направлены на экспертизу, также был демонтирован и изъят самогонный аппарат. По результатам экспертизы будет приниматься решение о привлечении сельчанина к ответственности за изготовление и хранение самогона. Помимо конфискации всей произведенной продукции, браги и самогонного аппарата за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 120 базовых величин.

Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.-0-