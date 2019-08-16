В Молодечненском районе мастер устроил с приятелями покатушки на отданной в ремонт машине

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Чисть Молодечненского района мастер-нелегал устроил с приятелями покатушки на отданной ему в ремонт машине, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

В милицию обратилась 54-летняя жительница Чисти с заявлением, что трое неизвестных, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, угнали ее автомобиль. Несколько дней назад женщина пригнала свою "Шкоду Фабия" в гараж к знакомому местному мастеру, а потом узнала, что ее легковушку без заднего бампера и со шпаклеванной дверью видели в поселке. Приехав в гаражный кооператив, хозяйка действительно не обнаружила на месте ни автомобиль, ни самого мастера.

Прибывшие на место правоохранители быстро нашли машину. Незапертая "Шкода" была припаркована на зеленой зоне в поселке. Сам подозреваемый, безработный 28-летний местный житель, заперся в доме и не хотел пускать людей в погонах. Тем не менее оперативники его задержали и доставили для разбирательства в РОВД. "Позже мужчина пояснил, что ключи от "Шкоды" были у него на руках – вот и поехал кататься по округе, пригласив за компанию приятелей", - рассказали в РОВД.

На момент задержания мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. Не исключено, что и за руль он сел пьяным. В действиях мужчины правоохранители усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ст. 214 УК (угон транспортного средства).

Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников ГАИ, в том числе за езду без прав, а также в состоянии алкогольного опьянения. За это он даже был привлечен к уголовной ответственности.-0-