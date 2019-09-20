В Молодечненском районе нашли в поле артиллерийский снаряд времен ВОВ со взрывателем

20 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Молодечненском районе 17 и 18 сентября обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Один из них, артиллерийский со взрывателем, нашли в поле возле деревни Обуховщина. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Бригадир агропромышленного предприятия "Городилово", объезжая после дождя сельхозугодья, наткнулась на предмет, похожий на боевой снаряд. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции. "Опасной находкой оказался 100-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ со взрывателем. До приезда саперно-пиротехнической группы боеприпас охраняли стражи порядка. Специалисты войсковой части 3310 извлекли артефакт и транспортировали в карьер, где он был уничтожен", - проинформировали в УВД.

Еще один снаряд обнаружили в Молодечно на ул. Вокзальной недалеко от базы разгрузки вагонного депо. До прибытия саперов на месте был выставлен пост из числа сотрудников отдела Департамента охраны. Выяснилось, что найден корпус 76-миллиметрового артиллерийского снаряда без взрывчатого вещества.

Фото УВД Миноблисполкома

Милиция напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо удалиться от него на безопасное расстояние. Ни в коем случае нельзя предпринимать самостоятельные действия по обезвреживанию боеприпаса.-0-