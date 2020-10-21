21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе обнаружен подпольный алкогольный цех. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В деревне Коновичи, что в 20 км от райцентра, правоохранители обнаружили подпольный алкогольный цех. Самогон гнали в сарае на приусадебном участке местного жителя. "Оказалось, мини-завод "кормил" вьетнамских свиней, которых разводили здесь же в подсобном хозяйстве", - рассказали в УВД.

Сотрудники милиции выяснили, что безотходное предприятие по производству хмельного напитка наладил 38-летний житель деревни Турец-Бояры Молодечненского района. Мужчина заключил выгодный бартер со своим знакомым, хозяином участка: за отходы для корма скоту последний предоставил в пользование сарай. В помещении стояло оборудование для производства крепких спиртных напитков: котел, два бражника, сухопарник и холодильник. В трех полимерных емкостях бродило порядка 1,5 т самогонной браги. Отработанный продукт сливали под землю, откуда выкачивали в бочку - и на корм животным. По предварительным оценкам, подпольный фабрикант лишился весомой партии алкогольной продукции - порядка 85 л готового натурпродукта.

Мужчина утверждает, что выпуск спиртного наладил исключительно для личных нужд.

Самогонная брага конфискована и уничтожена, производственный агрегат демонтирован и изъят. Бутлегеру грозит штраф до 35 БВ. К слову, мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Неоднократно привлекался к административной ответственности за семейно-бытовые конфликты, мелкие хищение и хулиганство, был судим по имущественным статьям.

"Примечателен и тот факт, что хозяевами подворья, где наладили подпольный цех, оказались два брата-активиста "змагарского" движения. Кандидатура на пост "директора" завода их тоже устроила - общий знакомый, с сомнительной репутацией", - отметили в УВД.

12 августа два брата приняли активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в деревне Лебедево, где при задержании оказали неповиновение сотрудникам ОМОНа. Тогда в отношении местных активистов были составлены протоколы по ст. 23.34, 23.4 КоАП, а также их привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства в части расклеивания листовок в неустановленном месте. Но один из братьев успел скрыться за границей, добавили правоохранители.-0-