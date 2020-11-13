В Молодечненском районе обнаружена мини-плантация конопли

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе правоохранители обнаружили мини-плантацию конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В лесном массиве вблизи деревни Вередово Молодечненского района сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми нашли мини-плантацию каннабиса. В ходе осмотра местности правоохранителями были обнаружены два куста наркосодержащего растения, а также семь вкопанных в землю ведер, в которых, предположительно, выращивали пагубное зелье. Трава в своем составе содержала особо опасное психотропное вещество - тетрагидроканнабинол, что является наркотическим средством - марихуаной. Изъято более 130 г зелья, посевы конопли уничтожили", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, культивировал запрещенные растения 38-летний житель Молодечно. "Днем ранее мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. По месту жительства в хозяйственном помещении он хранил у себя около 40 г высушенной травы. Обнаруженное вещество было изъято. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Как пояснил сам задержанный, хранил зелье для личного потребления и продавать не планировал. Урожай с так называемой плантации мужчина собрал незадолго до визита оперативников", - отметили правоохранители.

Действиям фигуранта следователями дана правовая оценка. По фактам хранения без цели сбыта и выращивания наркотических веществ в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 328 и 329 УК. К слову, ранее в поле зрения сотрудников наркоконтроля мужчина не попадал.-0-

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