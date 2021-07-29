29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе от огня спасли 380 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 4.36 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище на территории МТФ филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго" в деревне Носилово Молодечненского района Минской области. В результате пожара уничтожено 10 т сена в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасены 380 т сена", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-