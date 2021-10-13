В Молодечненском районе под колесами пассажирского поезда погиб мужчина

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе в ночь на 11 октября на железной дороге смертельно травмирован человек, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сообщение в оперативно-дежурную часть местной милиции поступило около 1.00 от дежурной по станции Уша. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что пассажирский поезд сообщением Витебск - Гродно приближался к ж/д станции и на 811-м км пикета №1 совершил наезд на мужчину. "По предварительным данным, он переходил пути по пешеходному настилу на красный сигнал семафора. Обратив внимание на приближающийся состав, мужчина ускорил шаг. На громкие звуковые сигналы пешеход не реагировал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но и эта мера не помогла - предотвратить наезд не удалось. В результате от полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в УВД.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку.

Милиция напоминает, что железная дорога - зона повышенной опасности. Будьте максимально бдительны и осторожны. Основная причина травматизма взрослых и детей - несоблюдение элементарных правил поведения на объектах транспорта, а именно проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, переход по пешеходному настилу на запрещающий сигнал в непосредственной близости от приближающегося поезда. Кроме того, зачастую люди переходят пути в наушниках, слушая музыку либо разговаривая по телефону, или с надетым на голову капюшоном, что не позволяет своевременно услышать или увидеть опасность.

"Приближаясь к железной дороге, необходимо обязательно выключить наушники. Переходить через пути можно только по специальным настилам и в местах, где установлены указатели "Переход через пути", убедившись в отсутствии приближающихся поездов в обоих направлениях. Ни в коем случае не переходить пути перед близко идущим составом: поезд не может сразу остановиться. При приближении поезда остановитесь, пропустите его и, убедившись в отсутствии поезда на соседнем пути, продолжайте движение. Не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. На платформах дети должны находиться только под присмотром взрослых, малолетних нужно держать за руку. Движение по путям в неустановленных местах запрещено даже при отсутствии на них подвижных составов. Внимательно следите за звуковой и световой сигнализацией", - добавили правоохранители.-0-