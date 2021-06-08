В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок - СК проводит проверку

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребенка в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11.00 его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни. Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции.

При осмотре места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.

По факту гибели ребенка Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Семья в социально опасном положении не находится.

Следственный комитет напомнил рекомендации, которые позволят сохранить безопасность детей. Нельзя их оставлять без присмотра вблизи водоемов, подпускать к открытым окнам, форточкам, балконам.

Необходимо ограничить доступ детей к колодцам, ваннам, прятать от них спички, свечи, зажигалки, а также любые легковоспламеняющиеся жидкости.

Ребенку следует напоминать об опасности удара током от электроприборов и учить правильному их использованию, химические вещества, лекарственные средства, острые, колющие и режущие предметы нужно размещать вне досягаемости для детей.

Также в СК порекомендовали использовать блокираторы для дверей и мебели, чтобы избежать случайного травмирования ребенка, быть внимательными за рулем, ведь дети не думают об опасности, выбегая на дорогу. При перевозке детей в машине нужно использовать детские кресла и ремни безопасности. Кроме того, необходимо обучать ребенка безопасному поведению.-0-