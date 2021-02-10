10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

9 февраля в 4.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Лютик-2008" возле деревни Гай. "На пожаре обнаружен погибший хозяин 1970 года рождения, неработавший. Отравился продуктами горения находившийся в гостях гражданин 1967 года рождения, неработающий. Он госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня аналогичный инцидент произошел в садовом товариществе "Дружба в Боярах" возле деревни Бояры. Информация в МЧС поступила в 1.52. "Обнаружен погибший хозяин 1965 года рождения, неработавший", - отметили в ведомстве.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.

При пожаре в Мядельском районе также погиб мужчина. "9 февраля в 16.57 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Новой в агрогородке Будслав Мядельского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 года", - рассказали в пресс-службе. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-